Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 280'inci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 280'inci gününe girdi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 280'inci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi. Övünç, "HDP benim 5 yıldır oğlumu götürmüş, ben HDP'den oğlumu istiyorum. Vekiller bize açıklama yapmıyor, 10 aydır bu eylemin içerisindeyiz, Baran oğlum eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel adalete teslim ol. Orası senin yerin değil seni korkutuyorlar, ceza var diyorlar ama yok oğlum. 13 kişi geldi ailesine teslim oldu. Ben seni almadan buradan kalkmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR