Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde - Son Dakika

Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde

Son dakika 3. sayfa haberi... Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününe girdi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde de devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek evden çıkıp bir daha dönmeyen 19 yaşındaki oğulları için 322 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor.


"Ben onu burada bekleyeceğim"


Oğlunu HDP'den istediğini belirten baba Bingöl, "Ben 322 gündür bu HDP'nin önünde nöbetteyim. HDP'lilerin hiçbiri bize hiçbir açıklama yapmıyor. Bizler burada evlatlarımızı alıncaya kadar oturacağız. HDP'liler çocuğumu alıp kaçırdı ben evladımı burada bekleyeceğim, bu HDP'ye kar kalmayacaktır. 5-6 yıldır evladım yok ben çocuğuma kavuşayım o gün Allah canımı alsın. Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp askerlere güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben onu burada bekleyeceğim" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322'nci gününde - Son Dakika
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