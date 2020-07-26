Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 328'inci gününde de devam ederken, acılı baba Süleyman Aydın, HDP'lilerin kapılarına kadar gelip eylemlerini sonlandırmalarını istediklerini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 328'inci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın bugün eylemlerinin 328'inci günü olduğunu ve bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını söyledi. Aydın, "328 gündür bunlardan ses çıkmıyor. Dün bir TV kanalında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorunu var' diyor. Zaten evimizi yıkan CHP oldu. Siz HDP'ye destek verdiğiniz için şu an çocuklarımız dağdadır. Madem Kürt sorunu var bizler 328 gündür bunların kapısındayız. Bu Kürt ailelerin sorunu yok mu? Neden gelmiyorsunuz bizlere destek vermiyorsunuz? Sizin amacınız Türkiye'yi karıştırmaktır. Biz Kürt'üz ama Türkiye Cumhuriyetinin Kürt'üyüz, Amerika'nın değil" dedi.

HDP'lilerin eylemi sonlandırmalarını istediklerini de belirten baba Aydın, "HDP'liler kapımıza kadar geliyorlar ve eylemden vazgeçmemiz için bizlerle müzakerede bulunuyorlar. Ama kesinlikle biz bu eylemi sonlandırmayacağız. Çocuklarımızı versinler eylemimize son verelim ya da hiçbir aile buradan ayrılmayacaktır" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)