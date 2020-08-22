Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 355'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 355'inci günde de sürüyor. Siirt'ten Diyarbakır'a gelerek eyleme katılan baba Aydın Dağtekin, evlat nöbetini, 2015 yılında HDP'li belediyede staj yaparken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Sedat Dağtekin için sürdürüyor.

"Oğlumdan 5 yıldır haber alamıyorum"

Oğlundan 5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen Dağtekin, "Ben 355 gündür evladım için nöbetteyim. Ben sadece oğlumu istiyorum. Annesi şu an Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda. Sedat gelsin annesine kavuşsun. Kardeşi asker. Gelsin, adalete teslim olsun. Onun yeri orası değil. Yeri, annesinin ve babasının yanı. Benim isteğim oğlum gelsin, devlete sığınsın" dedi. - DİYARBAKIR