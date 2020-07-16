Son dakika haberi! HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi - Son Dakika

Son dakika haberi! HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan (28), güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim oldu.

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan (28), güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim oldu. 11 yıl sonra Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde birbirlerine kavuşan Tayfur Fidan ile annesi Sever Fidan, sarılarak hasret giderdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Sever Fidan, 2009 yılında kaçırılan oğlu Tayfur Fidan için 9 Temmuz günü, Diyarbakır'a gelerek HDP İl binasının önüne gelerek oturma eylemine kavuştu. Sever Fidan'ın evlat nöbeti sürerken, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonuç verdi, 11 yıldır PKK'nın elinde olan oğlu Tayfur, terör örgütünden kaçtı. Mardin'in Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı Karakolu'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim olan Tayfur Fidan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fidan, bugün annesi Sever Fidan ile buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne, oğluna sarılarak, hasret giderdi.

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EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 15 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Sever Fidan'ın oğlu Tayfur'un da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı.

Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 138 ailenin, Diyarbakır HDP il başkanlığı binası önündeki oturma eylemi, 318'inci gününde de devam etti.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi - Son Dakika
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