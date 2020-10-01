Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün - Son Dakika

Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 395'inci günde de sürdürdü.

Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 395'inci günde de sürdürdü. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, evlat nöbetini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.'AİLELER OLARAK BURADAN AYRILMAYACAĞIZ

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 395 gündür eylemde olduklarını ancak HDP'li hiçbir milletvekilinin ailelere sahip çıkmadığını söyledi. Aydın, "Eylemimiz gittikçe sonuç veriyor. 18'inci çocuğumuz güvenli bir şekilde teslim oldu. Demek ki hepimiz doğru adresteyiz. Bu adreste olmaya da devam edeceğiz. O yüzden umutlarımız yükseldi. Bu sonuç verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP artık burada 14-15 yaşındaki çocukları kandıramayacaktır. Eskiden çocuklar buradan ayrılmıyordu. HDP alıp, dağa gönderiyordu. Buradaki eylemimiz PKK'yı da HDP'yi de rahatsız ediyor. Eğer bizim buradaki duruşumuzdan rahatsız oluyorlarsa nasıl çocuklarımızı dağa gönderdilerse geri getirsinler. Biz aileler olarak buradan ayrılmayacağız" dedi.


Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün
Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün
Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün
Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün
Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün
Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün
Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HDP önündeki eylemde 395'inci gün - Son Dakika

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