HDP önündeki eylemde 435'inci gün; aile sayısı 157 oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eyleminin 435'inci gününde, 5 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Melek için Hakkari'den gelen Çiğdem Fırat ile yine 5 yıl önce 18 yaşındayken Hakkari'den kaçırılan oğlu Necmettin için gelen Kübar Ötken ile birlikte aile sayısı 157 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'ONUN YOLUNU GÖZLÜYORUM, GELİŞİNİ UMUT EDİYORUM'

2015 yılında kaçırılan kızı Melek için Hakkari'den gelen Çiğdem Fırat, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Melek'in 16 yaşında terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Fırat, 5 yıldır kızının yolunu gözlediğini anlattı. Fırat, Kızım Melek için geldim. Onun yolunu gözlüyorum, gelişini umut ediyorum. 5 yıldır kızımdan haber alamadım. Kızım gelsin, korkmasın. Gelip teslim olsun dedi.

'OĞLUMUN DÖNMESİNİ İSTİYORUM'Tuğla fabrikasında çalıştığı sırada 2015'te teröristler tarafından kaçırılan oğlu Necmettin için Hakkari'den gelen Kübar Ötken, evlat nöbetindeki yerini aldı. Oğlu Necmettin'e teslim olması için çağrıda bulunan Ötken, Oğlum Necmettin için buraya geldim. Oğlum bir fabrikada çalışıyordu. Köye bizi görmeye geldikten sonra Yüksekova ilçesindeki çalıştığı fabrikaya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Oğlumun dönmesini istiyorum. Babası hasta ve yaşlıdır. Babası çobanlık yaparak çocuklarımızın geçimini sağlıyor. 6 çocuğum var. Necmettin oğlum, gelsin kardeşlerine sahip çıksın diye konuştu.

AİLELERİN HDP BİNASINA GİRMELERİNE POLİS İZİN VERMEDİ

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten aileler, partililere tepkilerini iletmek üzere HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına girmek istedi. Bu sırada HDP binasında çıkan bir partiliyi gören aileler, tepki gösterdikleri sırada yaşanan gerginlik polis tarafından önlendi.