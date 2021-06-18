Üye Girişi
Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: "Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" - Son Dakika

Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: "Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim"

18.06.2021 07:15

Son dakika haberlerine göre HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: "Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" İzmir'de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırı şüphelisinin, saldırının ardından polisle girdiği ilk diyalog kameralara yansıdı.

HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: "Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim"

İZMİR - İzmir'de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırı şüphelisinin, saldırının ardından polisle girdiği ilk diyalog kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, "Kimseye zarar vermedim, kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

"Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim"

Öte yandan O.G.'nin saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., "Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği görülüyor. Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde bir kaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi. Polisle girdiği ilk diyalog sırasında şüphelinin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim
Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim
Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim
Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim

Halkların Demokratik Partisi, Saldırı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: 'Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım 07:45 Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu 07:32 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor 22:04 Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış 19:26 HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor 17:46 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika Haberleri
07:48 Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı
07:44 Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım
07:33 Kılıçdaroğlu, savcılara son kez çağrı yaptı! HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu
07:32 6 kurşun sıktı, rahat tavırları hayrete düşürdü! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı         
07:49
Kılıçdaroğlu, savcılara son kez çağrı yaptı! HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu Kılıçdaroğlu, savcılara son kez çağrı yaptı! HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu         
07:33
Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı         
01:15
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil         
21:17
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim         
20:09
Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli         
18:27
Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor         
17:55
Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı         
17:43
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı         
13:57
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 08:10:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu: "Kimseyi vurmadım, bir kişiye ateş ettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement