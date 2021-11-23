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HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği - Son Dakika

HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği

23.11.2021 13:17
HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği

HEKTAŞ, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen, orman alanlarının yanı sıra tarımsal üretim alanlarını da etkileyen yangınların ardından ekolojik ve tarımsal rehabilitasyon için proje başlattığını duyurdu.

HEKTAŞ, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen, orman alanlarının yanı sıra tarımsal üretim alanlarını da etkileyen yangınların ardından ekolojik ve tarımsal rehabilitasyon için proje başlattığını duyurdu. "Toprakla Yeniden" isimli proje kapsamında sera ve açık alanda üreticilik yapan 27 üreticiye bitki besleme ürünleriyle destek verilecek.

Toprakla Yeniden projesinde pilot bölge Antalya Manavgat'taki Yavrudoğan Mahallesi olarak belirlendi. Yangından etkilenen en çok seranın bulunduğu bölgedeki tarım alanlarının bitki besleme ürünleriyle verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yangının açtığı yaraları sarmak için "Toprakla Yeniden" projesini başlatan HEKTAŞ, ilk adımı, yangından en çok etkilenen bölgelerden Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yavrudoğan Mahallesi'nde attı. HEKTAŞ'ın bitki besleme ürünlerinin destek amacıyla üreticilere teslim edildiği etkinliğe HEKTAŞ Satış Direktörü Murat Sonay Akarsu, Yavrudoğan Mahallesi Muhtarı Hilmi Baştaş ve üreticiler katıldı.

YAVRUDOĞAN TOPRAKLA YENİDEN İYİLEŞECEK, YEŞERECEK VE ÜRETECEK

HEKTAŞ, pilot bölge olarak belirlenen Yavrudoğan Mahallesi'ndeki yanan arazilerin ve seraların yeniden tarıma kazandırılması amacıyla organomineral gübre çeşitleri başta olmak üzere, farklı içerikli bitki besleme ürünleriyle bölgedeki üreticilerin en çok tercih ettiği mahsul olan kabak için en uygun bitki besleme programını hazırladığını duyurdu. Program kapsamında 27 üreticiye yaklaşık 5 bin litre sıvı gübre, 16 bin kilogram damlama ve taban gübresi desteğinde bulundu. Bitki besleme ürünlerinin teslim etkinliğinde konuşan HEKTAŞ Satış Direktörü Murat Sonay Akarsu, "Yangından etkilenen bölgedeki üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bu nedenle Manavgat'ta en çok tarım alanının zarar gördüğü Yavrudoğan Mahallesi'ni pilot bölge olarak belirledik. Mahalle'de zarar gören tüm üreticilerimizin bitki besleme ürünlerini temin ettik. Yaklaşık 150 dekarlık üretim alanındaki toprakların güçlendirilmesini ve üretimin daha verimli gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

Verimliliğin artırılması amacıyla teknik destek verileceğini de belirten Akarsu, "Proje süresince hem web sitemizde oluşturduğumuz #TopraklaYeniden proje sayfamızdan hem de sosyal medya hesaplarımızdan gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİMLİ ÜRETİM

Proje kapsamında üreticilere dağıtılan bitki besleme ürünlerinin yanı sıra verilecek teknik desteğin de çok önemli olduğunun altını çizen Akarsu, hedeflerinin sürdürülebilir verimli üretim için hem topraktaki organik madde miktarını arttırmak hem de üreticileri akıllı tarım uygulamaları ile buluşturmak olduğunu söyledi. Geleneksel üretim metotlarının, çağın gerekliliklerine uygun olarak gıdanın sürdürülebilirliği için güncellenmesi gerektiğini belirten Akarsu, "Burada gerçekleştirdiğimiz proje ile üreticilerimize bundan sonraki dönemde daha verimli nasıl üretim yapabileceklerini uygulamalı olarak anlatmış olacağız. Üreticilerimiz uzun vadede daha bilinçli üretim ile daha verimli mahsuller üreterek hem topraklarını hem de ekonomilerini güçlendirecekler" dedi.

Yavrudoğan Mahallesi Muhtarı Hilmi Baştaş ise, "Yavrudoğan, özellikle kabakta yüzde 90 malını ihraç eden, ülkemizin ekonomisine katkısı olan bir mahalle. Yangında zarar gören üreticilerimiz paralarını muşamba ve demire harcadılar. Dolayısıyla HEKTAŞ'ın bu desteği onlar için çok kıymetli" dedi. Yavrudoğan üreticilerinden Necati Atçı da değerli katkılarıyla Yavrudoğan ailesinin bir parçası olduğu için HEKTAŞ'a teşekkür ettiklerini söyledi.


HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği
HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği
HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği
HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği

Manavgat, Tarım, Pilot, Bitki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: HEKTAŞ'tan orman yangınlarından etkilenen üreticilere proje desteği - Son Dakika
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