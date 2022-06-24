Son dakika haberi! Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi
YALOVA - İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 3 Türk'ün cenazesi için Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında tören düzenlendi.
Kaynak: İHA
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