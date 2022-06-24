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Kaynak: İHA

Helikopter, Yalova, İtalya, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Son dakika haberi! Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi - Son Dakika

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