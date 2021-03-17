Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar - Son Dakika

Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar

17.03.2021 12:22

Bir son dakika haberine göre Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar Fabrika gibi meslek lisesi, geleceğin kimyagerlerini yetiştiriyor Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salgın süreci öncesinde 26 bin liralık eğitim desteği...

Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar

Fabrika gibi meslek lisesi, geleceğin kimyagerlerini yetiştiriyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salgın süreci öncesinde 26 bin liralık eğitim desteği ile başladığı üretimle hem öğrencilerini eğitti hem de Batı Karadeniz Bölgesi'nin dezenfektan, çamaşır suyu ve kolonya ihtiyacını karşıladı. Okul, bir yıllık süreçte hem kurumları ürünleriyle dezenfekte etti hem de 1.8 milyon TL gelir elde etti.

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı, 2019 yılında kalkınma ajansından 26 bin liralık eğitim desteği ile okulun temizlik malzemeleri ihtiyacının karşılanması için projeye başladı. Er-Kim markasını oluşturan okul, günlük bir tonluk üretim hedefiyle çalışmalara başladı. Bölümü tercih eden öğrencilerle hem eğitime hem de uygulamalı olarak üretime geçen okul, ürün çeşitliliğini de geliştirdi. 2020 yılının Mart ayında başlayan okul, Zonguldak'taki kamu kurumlarının dezenfektan ve yüzey temizleyici ihtiyacını karşılamaya başladı.

"İnanıyoruz ki 15 yıl sonra bölgeye deterjan üretimiyle ilgili OSB kurulacak"

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, pandemi öncesi kurulan laboratuvarın ihtiyaçları karşılamasıyla hayata geçen projenin pandemiyle daha ileriye taşındığını söyledi. Zonguldak'ın yanı sıra Düzce'ye de dezenfektan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, kolonya gibi ürünler verildiğini ifade eden Yıldız, önceliğin eğitim olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bizim üretimimiz laboratuvarımızda üç yıl önce başladı. Öncelikle biz bu salgın sürecinden önce de yüzey temizleyici, çamaşır suyu, sıvı sabun, köpük gibi ürünleri üretip kamu kurumlarına döner sermaye bünyesinde veriyorduk. Ancak salgınla farklı bir kanala geçmiş olduk. Salgın sürecinde önce ihtiyaç duyulan ortam dezenfektanı ve el dezenfektanı ihtiyacını büyük oranda okulumuz karşıladı. Sadece ilimizin, ilçelerimizin okulları değil çevre illere de bu konuda yardımcı olduk. Düzce ilindeki okullara, il özel idaresine, ilimizdeki diğer kamu kurumlarına da dezenfektan konusunda istek ve taleplerini karşılayacak düzeyde yardımcı olduk. Bizim öncelikli amacımız eğitim. Uygulamalı eğitim veriyoruz ve bunun için de mutluyuz. Çocuklarımız buradan mezun olduklarında inanıyoruz ki elde ettikleri diplomalar ve iş yeri açma belgeleriyle küçük atölyeler kuracaklar. Kurdukları atölyelerle buradan geniş bir üretim ağı oluşturacaklar. İnanıyoruz ki bundan 15-20 yıl sonra belki Çatalağzı bölgesinde belki daha yakın bir alanda Kimya Teknolojisi ile ilgili deterjan üretimiyle ilgili bir OSB kurulacak. Bölge için ciddi bir istihdam kapısı olacaktır."

"Türkiye'nin 2023 vizyonu içerisinde meslek liselerinin önemi çok büyük"

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kamil Zoroğlu, eğitim projesiyle yola çıktıklarını önce küçük kazanlarla üretime geçtiklerine dikkat çekti. Zoroğlu, ürün çeşitliliğini 10'a çıkardıklarını günlük 15 tona kadar üretim yaptıklarının aktaran Zoroğlu şöyle devam etti:

"Ekim ayında kendi okulumuzun ihtiyaçlarıyla yola çıktık. Fakat dünyada bir salgın başladı. Mart ayında ise bölgenin ihtiyacına göre öncelikle hipoklorit çözeltisi ve yüzey dezenfektanı şeklinde işe giriş yaptık. Baktık ki bu işte gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olsun. Batı Karadeniz Bölgesi'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Şu anda da geldiğimiz nokta gerçekten iyi. Şu anda ürün çeşitliliğimizi artırdık. 8-10 çeşit ürünümüz var. Kamu kurumlarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya talibiz. Eğitim projesi ile yola çıktık. Küçük kazanlarımız vardı. Şu anda kazandıkça atölyemize yatırım yaptık. Atölye şu anda çok daha farklı bir atölye oldu. Günlük 15 tona kadar üretim yapabiliyoruz. Öğrencilerimizle beraber daha çok otomasyona döndük. Bu anlamda da çocuklarımızın da katkısı oluyor. Bizim de onlara katkımız oluyor. Bölgemiz dezavantajlı bir bölge olarak görülse biz bunu avantaja çevirdik. Hem eğitim hem öğretim hem de kazanım yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hepsi çok hevesli. Ablalarını, ağabeylerini görüyorlar. Ne zaman üretime katılacaklarını soruyorlar. Onları da peyderpey üretime alacağız. Öğreteceğiz. Onlar da belli noktaya gelecek. Meslek liseleri devlet meselesi noktasına geldi. Çünkü ara eleman konusunda devletimiz bu anlamda sıkıntılar yaşıyor. Öğrencilerimizi de zaten bu anlamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ara eleman tarzındaki bu sadece Kimya alanı içerisinde geçerli değil okulumuzda diğer alanlarımız da var. Bu anlamda öğrencilerimizi iyi bir şekilde yetiştirip kendilerine ileride bir bilezik vermeye çalışıyoruz. İnşallah bunda da meslek liseleri başarılı olacaktır. Türkiye'nin 2023 vizyonu içerisinde meslek liselerinin önemi çok büyük. Bakanımız da bu konuda bize çok destek çıkıyor. Donatım malzemeleri, öğretmen ihtiyacı olsun bu anlamda meslek liselerinin açıkları kapandı. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaktır. Üniversite kapısı çocuklarımıza biraz daha açılırsa çocuklarımız bu anlamda çok daha rahat edeceklerdir."

"Bir yıl içerisinde 1.8 milyon TL ciroya ulaştık"

Kimya Teknolojileri Bölümü Öğretmeni Ertuğrul Önal ise "26 bin liralık eğitim desteği aldık. Bu eğitim desteğini 2019 Aralık ayından itibaren faaliyete geçirdik. İlk iki ürünle başladık. Ürün yelpazemiz 9'a çıktı. Üç ürünümüz daha ürün yelpazemizin içine katılacak. 12 ürüne çıkartıyoruz. 26 bin liralık bu destek ile çarpan etkisi yaptık. Bir yıl içerisinde 1.8 milyon TL gibi ciroya ulaştık. Bu çarpan etkisiyle gittik. Hem ürettik hem okullarımızı temizledik. Zonguldak ilimizin komple bütün okullarına, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Düzce ilimizin müdürlükleri, özel idarelerine hepsine de el dezenfektanını verdik. Çamaşır suyundan diğer ürünlere kadar talepler oldu. Bu arada da öğrencilerimiz hem meslek edindiler. Hem de eğitimini alıyorlar. İleride üniversitede etken olacak hem de iş sahasında kendilerine bir bilezik olacaktır. Meslek liselerinin önemi burada bir kez daha ortaya çıktı. Öğrencilerimizin ürettikleri bu ürünlerle hem de ileri ki hayatlarında meslek sahibi olabileceklerini hem de kazanç sağlayarak kendi ve aile bütçelerine katkı oldu" diye konuştu.

"Hem üretiyoruz hem kazanıyoruz"

11. sınıf öğrencisi Damlanur Çetin, üniversite tercihinde Kimya Bölümü'nü seçeceğini aktararak "Burada hem üretiyoruz hem kazanıyoruz. İleride benim için yapacağım meslekte daha çok etkili olacak. Uygulamalı eğitimlerimizin büyük faydası olacak. Üniversite tercihimde de Kimya bölümünü tercih etmeyi düşünüyorum. Liseye başlamadan önce hiç aklımda yoktu. Bize 9. sınıfta bölüm tanıtımları yapılmıştı. Bir deney yapılmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Merakım böyle başladı. O yüzden Kimya bölümünü tercih ettim. Bizim pandemi sürecine katkımız dezenfektan konusunda çok büyük katkımız oldu. Yüzey temizleyici olsun, kolonya da üretiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar
Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar
Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar
Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar

Türk Lirası, Eren Enerji, Çatalağzı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi
2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu 2'si çocuk 3 kişinin kokmuş çorapların içine sakladığı uyuşturucular ekipler tarafından bulundu         
13:27
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek         
11:51
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti         
10:41
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Hem ürettiler, hem dezenfekte ettiler hem de 1.8 milyon TL kazandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei