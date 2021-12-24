Son dakika haberi: Hempa Çocuk Derneği, Mersin'de çocukların Noel Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Hempa Çocuk Derneği, Mersin'de yaşayan Hristiyan mülteci çocukların Noel Bayramı'nı kutladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyeleri Mersin ziyareti kapsamında kentte yaşayan Hristiyan mülteci çocuklarla bir araya geldi.
Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler veren dernek üyeleri, çocukların Noel Bayramı'nı da kutladı.
Dernek üyeleri, programları kapsamında Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ne de ziyarette bulundu.
Kaynak: AA
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