Son dakika haberi... Hemşire eşini öldüren polis: Kaç el ateş açtım bilmiyorum

KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldüren, eşinin arkadaşı hemşireyi de yaralayan polis memuru Hasan Solak, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, "Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" diyen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

?Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak'ın aile yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Mart 2022'de hastane önünde eşi hemşire Fatma Solak'ı öldüren ve sonrasında eşinin hemşire arkadaşı S. Ç.'yi de yaralayan sanık Hasan Solak hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla olası kastla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Sanık Solak, mahkemede eşiyle aralarında bir problem olmadığını ve kayınvalidesi N.K. nedeniyle tartıştıklarını iddia ederek kayınvalidesinin evlerine sık geldiğini, hayatlarına müdahalelerinin olduğunu ve eşini evden götürerek çocuklara bakıcı tutmak istediğini ve onun kabul etmediğini söyledi. Sanık Solak, eşiyle 15 yıldır evli olduklarını 3 çocuklarının bulunduğunu ve evlilikleri süresince eşinin ilk defa ayrılık kararı aldığını belirterek, "Eşim sabah bana mesaj attı. Her şey bitti. Ben de gece görevden çıktıktan sonra arabamı park ettim. Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" dedi.Mahkeme heyeti tanık ve müşteki tarafları dinledikten sonra tutuklu sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 27 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Duruşmanın ardından mahkeme çıkışında şikayetçi avukatı Erdal Emir açıklama yaparak sanık Hasan Solak'ın eşini, canice öldürdüğünü söyledi. Sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamı kararı alındığını ve mahkemenin en ağır cezayı vermesi gerektiğini söyleyen Avukat Emir, "Son zamanlarda televizyonlar ve kamuoyunu meşgul eden kadın cinayetlerinden birinin duruşmasından çıktık. Suç önlemede görevli bir polis memuru, suçu önlemek yerine, bunun tam aksine bir sağlık memuru olan eşini, hastane önünde, canice, hiç korkamadan, gözünü kırpmadan, planlayarak, tasarlayarak, insanları korkutarak, panik oluşturarak, ölümüne neden oldu. Bugün yapılan ilk duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.