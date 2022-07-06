Son dakika haberi... Hemşire eşini öldüren polis: Kaç el ateş açtım bilmiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Hemşire eşini öldüren polis: Kaç el ateş açtım bilmiyorum

06.07.2022 16:54
Son dakika haberi... Hemşire eşini öldüren polis: Kaç el ateş açtım bilmiyorum

Son dakika haberler... KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldüren, eşinin arkadaşı hemşireyi de yaralayan polis memuru Hasan Solak, hakim karşısına çıktı.

KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldüren, eşinin arkadaşı hemşireyi de yaralayan polis memuru Hasan Solak, hakim karşısına çıktı.  Mahkeme heyeti, "Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" diyen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

?Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak'ın aile yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Mart 2022'de hastane önünde eşi hemşire Fatma Solak'ı öldüren ve sonrasında eşinin hemşire arkadaşı S. Ç.'yi de yaralayan sanık Hasan Solak hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla olası kastla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Sanık Solak, mahkemede eşiyle aralarında bir problem olmadığını ve kayınvalidesi N.K. nedeniyle tartıştıklarını iddia ederek kayınvalidesinin evlerine sık geldiğini, hayatlarına müdahalelerinin olduğunu ve eşini evden götürerek çocuklara bakıcı tutmak istediğini ve onun kabul etmediğini söyledi. Sanık Solak, eşiyle 15 yıldır evli olduklarını 3 çocuklarının bulunduğunu ve evlilikleri süresince eşinin ilk defa ayrılık kararı aldığını belirterek, "Eşim sabah bana mesaj attı. Her şey bitti. Ben de gece görevden çıktıktan sonra arabamı park ettim. Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" dedi.Mahkeme heyeti tanık ve müşteki tarafları dinledikten sonra tutuklu sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 27 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Duruşmanın ardından mahkeme çıkışında şikayetçi avukatı Erdal Emir açıklama yaparak sanık Hasan Solak'ın eşini, canice öldürdüğünü söyledi. Sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamı kararı alındığını ve mahkemenin en ağır cezayı vermesi gerektiğini söyleyen Avukat Emir, "Son zamanlarda televizyonlar ve kamuoyunu meşgul eden kadın cinayetlerinden birinin duruşmasından çıktık. Suç önlemede görevli bir polis memuru, suçu önlemek yerine, bunun tam aksine bir sağlık memuru olan eşini, hastane önünde, canice, hiç korkamadan, gözünü kırpmadan, planlayarak, tasarlayarak, insanları korkutarak, panik oluşturarak, ölümüne neden oldu. Bugün yapılan ilk duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.


YORUMLAR
500
2 askerin şehit edilmesiyle ilgili Kilis'te DEAŞ şüphelisi yakalandı 2 askerin şehit edilmesiyle ilgili Kilis'te DEAŞ şüphelisi yakalandı Kilis'te, müftülükte deprem tatbikatı Kilis'te, müftülükte deprem tatbikatı
Kaynak: DHA

Hasan Solak, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hemşire eşini öldüren polis: Kaç el ateş açtım bilmiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Hemşire eşini öldüren polis: Kaç el ateş açtım bilmiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement