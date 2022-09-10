Son dakika haberi! Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu

10.09.2022 10:36
Son dakika haberi! Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu

Son dakika haberi: ORDU'da hemşire Yasemin Çelebi (42), görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu.

ORDU'da hemşire Yasemin Çelebi (42), görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede nöbetçi olan 2 çocuk annesi hemşire Yasemin Çelebi, gittiği tuvalette fenalaşıp, yere yığıldı. Bir süre sonra tuvaletten alarm sesi duyuldu. Personel, kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemelerin ardından Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çelebi'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.


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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çelebi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hemşire, görev yaptığı hastanede ölü bulundu - Son Dakika
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