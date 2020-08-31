Son dakika haberi | hemşire kavgası hastanede bitti
Son dakika gündem haberine göre hemşire kavgası hastanede bittiÇORUM'da aynı sağlık merkezinde görevli kadın doktor ve hemşire arasında çıkan arbedede kadın doktor Hatice Metin Arab yaralanırken, hemşire Gülsüm H., ise gözaltına alındı.
hemşire kavgası hastanede bitti
ÇORUM'da aynı sağlık merkezinde görevli kadın doktor ve hemşire arasında çıkan arbedede kadın doktor Hatice Metin Arab yaralanırken, hemşire Gülsüm H., ise gözaltına alındı. Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Çınar Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Doktor Hatice Metin Arab ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu Hatice Metin Arab, kafasını cam masaya çarparak yaralandı. Yaralanan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşlarının yapmasından sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası hemşire Gülsüm H., ise gözaltına alındı.
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