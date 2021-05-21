Son dakika haberi... Hemşirelik Bölümünden hayvan haklarına yönelik farkındalık etkinliği - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, "Toplumsal Duyarlılık Çalışması" dersi kapsamında "hayvan hakları"nı odağa aldı.

4. sınıf Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen projelerden biri olan "Hayvan Haklarına Yönelik Farkındalık Projesi"nin kapsamındaki etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri ve Öğr. Gör. Dr. Belgin Şen Atasayar'ın danışmanlığı ve desteğiyle düzenlendi. Veteriner Hekim Sercan Sever'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi, 64 katılımcı ile çevrim içi (online) olarak yayımlandı.

"Hayvan hakları gündemde tutulmalı"

Öğr. Gör. Dr. Belgin Şen Atasayar'ın moderatörlüğünde ilerleyen etkinlikte konuk Veteriner Hekim Sercan Sever, "Dünyada ve Türkiye'de var olan hayvanları korumaya yönelik yasalar ve yaptırımlar", "Hayvan haklarının tarihçesi", "Hayvanları korumaya ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yapılabilecek uygulamalar" vb. konuları içeren sunumuyla toplumsal duyarlılık yaratmanın ve hayvan haklarını gündemde tutmanın gerekliliğini dile getirdi.

"İnsanlarla aynı dili konuşamayan hayvanların yaşam haklarına saygı duymalıyız"

Veteriner Hekim Sever, sunumunda bütün hayvanlarla birlikte ortak bir yaşamın paylaşıldığını belirterek insanlarla aynı dili konuşamayan hayvanların yaşam haklarına saygı duyulmasının ve onların sesi olmanın önemine işaret etti.

Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanlarının yanı sıra farklı üniversitelerden öğrenciler de ilgi gösterdiği etkinlik, Veteriner Hekim Sercan Sever'in, katılımcıların sorularını cevaplaması ile sona erdi. - SAMSUN