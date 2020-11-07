Son dakika haberi: Heniyye: "Filistin meselesini tasfiye etmek isteyen Trump yok oldu ama Kudüs yok olmayacak" - Son Dakika

Son dakika haberi: Heniyye: "Filistin meselesini tasfiye etmek isteyen Trump yok oldu ama Kudüs yok olmayacak"

07.11.2020 21:15
Son dakika haberi: Heniyye:

Gelen son dakika haberine göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ABD Başkanı Donald Trump'ın yok olacağını ama Kudüs'ün baki kalacağını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ABD Başkanı Donald Trump'ın yok olacağını ama Kudüs'ün baki kalacağını söyledi.

Heniyye, Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon ve Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi'nin (TAİM) "Kudüs Emanettir. Normalleşme İhanettir" sloganıyla düzenlediği 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı'na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Konferansın, Trump'ın siyaset sahnesinden silinmesi ihtimalinin konuşulduğu bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çeken Heniyye, "Filistin meselesini tasfiye etmek isteyen bu adam (Trump) yok oldu ama Kudüs yok olmayacak." dedi.

İsrail'le varılan normalleşme anlaşmalarına karşı çıkmaya çağıran Heniyye, "Normalleşme, İslam ümmetinin vicdanını yansıtmıyor. Filistin emanet, normalleşme ise nedamettir." diye konuştu.

Heniyye, İslam ümmeti içerisinde yaşanan çatışmalara son verilip ortak düşman İsrail'e karşı tek vücut mücadele edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'le barış müzakerelerine dönme konusunda yeniden siyasi yanılsamalara düşülmemesi gerektiğini vurgulayan Heniyye, ABD'nin "Siyonist İsrail" konusundaki değişmez politikalarının farkında olduklarını kaydetti.

Kudüs, Filistinlilerden başkasının olmayacak

Konferansa katılan Güney Afrika'daki ırkçılık karşıtı lider Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela ise Filistin halkının, en zor zamanlarında Güney Afrika halkının yanında olduğunu ve ırkçılığı durdurmak için tüm uluslararası forumlarda ona destek verdiğini vurguladı.

İsrail işgaline karşı direnen Filistin halkının yanında olduklarını belirten Mandela, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir. Kudüs satılık değildir ve Filistinlilerden başkasının da olmayacaktır." dedi.

Mandela, İsrail'le normalleşme anlaşmaları yapanların ve bunları destekleyenlerin, Filistin ve Kudüs'ün semavi dinlerde taşıdığı önemin farkında olmadığını kaydetti.

Başta Arap ülkeleri olmak üzere İsrail'le normalleşme sürecine katkıda bulunanlara seslenen Mandela, "Sizler, ABD ve Filistin halkını öldüren ırkçı İsrail'e boyun eğdiniz. Trump gibi sizin de sonunuz gelecek." diye konuştu.

Mandela, İsrail haritadan silinmeden, Filistinliler vatanlarına dönmeden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ondan önce gelen liderler hesap vermeden bölgede barışın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Heniyye: 'Filistin meselesini tasfiye etmek isteyen Trump yok oldu ama Kudüs yok olmayacak' - Son Dakika


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