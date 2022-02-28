Son dakika haberi! Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada

28.02.2022 11:52

Son dakika haberlerine göre Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi.

Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada

BURSA Bursa'da bir erkeğin genç kıza tekme atarak darp etme anı cep telefon kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Tekme sonrası çevredeki vatandaşlar erkek şahsa tepki gösterdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı genç kıza tekme attı. Tekme sonrası genç kız erkekten uzaklaşırken; çevredeki vatandaşlar ise erkeğe tepki gösterdi. Bu anlar cep telefon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi! Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada

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Cep Telefon, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi... O anlar kamerada - Son Dakika
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