Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı - Son Dakika

Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı

16.12.2020 13:21
Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı, System.String[]

Son dakika haberine göre ORDU'da reklam ajansı işletmecisi Gökhan Günindi (42), koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'Hayat Eve Sığar (HES) kodu' uygulamasının pratik kullanılması amacıyla anahtarlık tasarladı.

ORDU'da reklam ajansı işletmecisi Gökhan Günindi (42), koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'Hayat Eve Sığar (HES) kodu' uygulamasının pratik kullanılması amacıyla anahtarlık tasarladı. Özellikle yaşlı vatandaşlar ve akıllı telefonları olamayanlar, bilgilerinin işlendiği kare kodu yer alan anahtarlıkla, HES kodu istenilen yerlerde bekleme süresinin azaltılması amaçlanıyor. Sorunsuz çalışan anahtarlık, yoğun talep görüyor.

Kentte, koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için alınan tedbirlerden biri olan 'HES kodu' uygulaması kamu kurumlarının yanı sıra kentin işlek caddelerinde uygulanıyor. Denetim noktalarında ekipler, vatandaşların HES kodlarına bakarak, kamu binası ya da caddeye girişe izin veriyor. Altınordu ilçesinde 20 yıldır reklam ajansı işleten Gökhan Günindi, 'HES kodu' uygulamasının her kesim tarafından pratik kullanılması amacıyla 'HES kodlu' anahtarlık tasarladı. Özellikle yaşlı vatandaşlar ve akıllı telefonları olamayanlar, bilgilerinin işlendiği kare kodu yer alan anahtarlıkla, HES kodu istenilen yerlerde bekleme süresinin azaltılması amaçlanıyor. Sorunsuz çalışan ilginç tasarıma, pek çok kişi de sipariş vererek, talep ediyor.

'CİDDİ TALEP VAR'Kişilerin, HES kodlarını anahtarlık içerisine, isim bilgileri ve kare kodu ile birlikte tasarlayan Günindi, fikir haklarını aldığı anahtarlık sayesinde, HES kodu istenilen yerlerde bekleme süresinin azalacağını ve insanların artık HES kodlarını sürekli olarak yanında taşıyacaklarını söyledi. Günindi, "Vatandaşlar telefonlarında HES kodunu bulamıyor, internetleri zayıf oluyor veya özellikle akıllı telefon kullanmayan yaşlılar bu uygulamayı bilmiyorlar. Bu da sıkıntılara neden oluyor. Biz bu sorunu nasıl çözeriz diye düşünürken, böyle bir anahtarlık geliştirmeyi uygun bulduk. Altyapı çalışmalarını tamamladık ve HES Kodlu Anahtarlıkları yapmaya başladık. Daha sonra bu ürünü Türkiye'ye pazarlamayı düşündük. Şu anda ciddi bir talep var. Biz Ordu bölgesinden sipariş alırız diye düşündük ama şu anda Türkiye genelinden sipariş alıyoruz. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.'SİPARİŞLERİ WHATSAPP ÜZERİNDEN ALIYORUZ'Siparişleri WhatsApp üzerinden aldıklarını ifade eden Günindi, "Anahtarlıklardan almak isteyen vatandaşlar HES Kodlarını ve kare kodlarının ekran görüntüsünü WhatsApp üzerinden bizlere gönderiyor. Biz bunların burada anahtarlığa uygun olarak tasarlayarak çıktılarını alıyoruz. Daha sonra anahtarlıkların içerisine bu kağıtları yerleştiriyoruz. Çalışıp, çalışmadığını kontrol ederek kullanıma hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.'ZAMANDAN TASARRUF SAĞLANACAK'

HES kodlu anahtarlıkların zamandan tasarruf sağlayacağını kaydeden Günindi, "Caddelerimizde ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun sebebi de insanların HES kodu ile birlikte caddelere girmesinden kaynaklanıyor. İnsanlar bunları bulamıyorlar, veremiyorlar. Bu nedenle de bir yoğunluk oluşuyor. Bu da zaman kaybına ve sosyal mesafe kuralının kimi zaman ihlal edilmesine neden oluyor. Dolayısıyla biz bunu vatandaşlarımıza kazandırdığımızda hem zamandan tasarruf sağlanacak, hem de yığılmaların önüne geçilecek" ifadelerinde bulundu.


Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı
Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı
Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı
Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı
Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı

Hayat Eve Sığar, HES kodu, Ordu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'HES kodu' için pratik anahtarlık tasarladı - Son Dakika


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