Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

14.04.2022 16:20
Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... ELAZIĞ'da, gittikleri mekanda hesap ödemeyi reddedip mekan sahibi ve çalışanlarını tehdit ederek havaya 4 el ateş açan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, gittikleri mekanda hesap ödemeyi reddedip mekan sahibi ve çalışanlarını tehdit ederek havaya 4 el ateş açan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da dün gittikleri bir mekanda hesabı ödemeyen 3 kişi, çalışanları ve iş yeri sahibini tehdit etti. İş yerinin bundan sonra kendileri için çalışacağını söyleyen şüpheliler, mekan önünde havaya 4 el ateş edip uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı
Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı
Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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