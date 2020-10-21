Son dakika haberi: "Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular" belgeselinin çekimleri tamamlandı - Son Dakika

"Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular" belgeselinin çekimleri tamamlandı

KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan "Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular" adlı belgeselin çekimleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tamamlandı.

1920-1922 yılları arasında Milli Mücadele döneminde Rusya ve İstanbul'dan gemilerle İnebolu'ya getirilen cephanelerin cepheye taşınmasında büyük fedakarlık gösteren İnebolu kayıkçılarının ve halkının kahramanlık mücadelesi Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle belgesel filmine dönüştürüldü. Türkiye'de tek beyaz şeritli madalyasının da sahibi olan İnebolu'da 1 haftada çekimleri tamamlanan "Heyamola İnebolu-Çılgın İnebolulular" adlı belgeselin yönetmenliğini Yılmaz Kıvanç yaparken, görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır, yönetmen yardımcılığını Ömer Taha Çelik, Kostüm Şefliğini Sedef Aysel, Sanat Yönetmenliğini Ertuğrul Aysel, Ses Operatörü Teknisyenliğini İlker Eker ve Kamera Asistanlığını da Alaattin Taşçı yaptı. Belgesel çekiminde İnebolu'da ikamet eden gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yaklaşık 180 kişi gönüllü olarak rol aldı.

"Belgesel çekimlerimiz gayet verimli ve güzel geçti"

Belgesel çekimlerinin tamamlanmasıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Yönetmen Yılmaz Kıvanç, "Burada kayıkla kağnın hikayesi ve İnebolu halkı ile İnebolu kadınlarının mücadelesi var. Bununla ilgili o döneme ait bazı olaylarla ilgili canlandırmalar yaptık. Bir hafta süren çekim sürecinin buradaki son çekimle sonlandırıyoruz. Burada geceli gündüzlü uzun bir süreçte bir çalışmalar yaptık. Kadınlar ile birlikte dağda kağnılar çektik, beylerimiz ile beraber denizde yine o dönemdeki gibi kayıklarımızla karaya mermi taşıdık. Aslında bir nebze o dönemi ruhunu o dönemin olaylarını bir haftada İnebolu'da bu halk ile beraber yaşadık. Çok güzel geçti ve gayet verimli oldu bizim acımızdan istediğimizi yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışarak çekimleri tamamladık"

Ekip arkadaşlarıyla birlikte canla başla bu belgesel için çalıştıklarını söyleyen Kıvanç, "Birlikte ekip arkadaşlarımız Sanat Yönetmenimiz Ertuğrul Bey, sağ olsun buradaki o döneme ait birçok dokuyu ve birçok kullanılan unsuru bize o dönemi yansıtacak şekilde hazırladı, filme çok katkısı oldu o anlamda. İlkey Bey, İnebolu'da dağlarda, denizde ve birçok çekim alanlarında bizim bütün sesimiz oldu kendisi de ses operatörümüzdür. Emre Pekçakır da görüntü yönetmenimiz işin en büyük görsel matematiği oluşturan arkadaşımız ve dostumuz. Birde Sedef Aysel kostüm ile ilgili o döneme ait bütün kostümleri tasarladı, araştırdı ve buldu ve burada Halime Çavuşlar, Şaban Reisler, Şerife Bacılar, Kayıkçılar ve birçok söylemediğim ismi o döneme ait giydirdi çok büyük bir başarı gösterdi bu konuda. Ekimizin her şeyi Ömer Tahaçelik bizim kahrımızı hem de filmin kahrını çekti ve çok büyük bir emeği var kendisi de yönetmen yarımcısı kendisi çok büyük bir başardı burada bütün organizasyonu o sağladı. Bizim çekebileceğimiz şeyi önümüze getirdi büyük mücadele etti. Bu arkadaşlarımızın hiç birisi İnebolulu değil fakat bu proje için çok ruhla çalıştılar" diye konuştu.

"Belgesel çekiminde 180 İnebolulu gönüllü görev aldı"

Belgesel çekimleri için İnebolu'da ikamet eden gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine 180 İnebolulu vatandaşın gönüllü olarak görev aldığını söyleyen Kıvanç, "İnebolu'da Kültür ve Sanat Derneği var, bence varlığından benim çok mutlu olduğum ve yaşatılması gereken bir dernek. O dernek olmasaydı biz bu projeyi zor yapardık, bunu da şu bakımdan söylüyorum. Bizi o döneme ait yapabileceğimiz sahnelerdeki bütün oyuncuları canlandırmalarda kullanacağımız insanları hepsini bize sağladılar ve bunu da hiçbir beklentisiz şekilde yaptılar. Bu projede bize 180 yakın insanın bu film de oynağını söylediler. Bu da bizim için onur verici bir durum oldu. Bütün İnebolu halkınıza teşekkür ediyoruz, özellikle İnebolu kadınlarına ve İnebolu beylerine" şeklinde konuştu.

"Şehit Şerife Bacının sahnesi kışın çekilecek"

Kurtuluş Mücadelesinin simge isimlerinden bir tanesi olan Şehit Şerife Bacının olduğu sahnenin kışın çekileceğini anlatan Kıvanç, "Belgeselde yer alacak cephaneye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı sahnesi için kışında çekimler yapacağız. Filimizin çekimlerini tamamlandık ve artık kurgu ve renk, ses, müzik gibi süreç çalışması olacak ve ortalama 1,5-2 ay süreç sonrasında bitirmeyi hedefliyoruz. Fakat bizim daha kışın karda yapmak istediğimiz bir Şerife Bacı canlandırma çekimi var. Onu da ekledikten sonra filmi tamamen bitirmiş olacağız. O çekimi tamamlamadan film bitmiş sayılmayacak. O sahneyi koymadan bitti demeyeceğiz. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile ilk adımı atıldı. Onların desteği ile çekiliyor, bize projeyi çekebilmemiz için proje ile ilgili başvuru yaptığımda Bakanlığa çekebilmemiz için bize maddi destek sağladılar. Fakat yine oraya dayanarak söylemeyeceğim bu maddi destek İnebolu halkının yapmış olduğu desteğin karşılığı yanında hiçbir şeydir. Yine de o proje o para rağmen yapılmazdı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği eyvallah bir yana ama İnebolu halkı bence şeyin üstünde yani. Bu projeye destek olan İnebolu halkına ve İnebolu kurumlarına çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.