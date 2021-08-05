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Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM - Son Dakika

Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM

05.08.2021 11:30
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Orman yangınlarıyla savaşan Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi.İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıktı.

Orman yangınlarıyla savaşan Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi.

İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıktı.

Yangının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Yanan alana Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından 6 bin 750 fidan dikildi. Yanan alanda 1 yıl içinde meydana gelen değişim havadan da görüntülendi.

Rojda ALTINTAŞ - Ali AKSOYER - Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da son yılların en büyük orman yangını 12 Temmuz 2020'de Heybeliada'da çıktı. Yangında 6 hektarlık alan zarar gördü. Geçen 1 yıllık sürede yalan alana 6 bin 750 fidan dikildi. Yanan alandaki son durum drone ile de görüntülendi. Yanan alandaki çalışma ile ilgili bilgi veren Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, " "Bir fidan kuruduysa yerine yeni bir fidan ile tamamlama yapılıyor. Ağaçlandırma işlemi için 6 yıl gibi bir süre tamamen yeterli oluyor" dedi.

GÜNLERDİR TARTIŞILAN KONU

Orman yangınlarıyla savaşan Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi. Uzmanlardan bazıları doğanın kendisini yenileyeceğini belirtirken bazıları ise fidan dikilmesini öneriyor. Bu tartışmada kafalardaki soru işaretini giderecek örnek Heybeliada yangını. İstanbul'da son yılların en büyük yangını Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıktı. İstanbul'dan bir çok ilçeden itfaiye aracı Ada'ya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi. Ada sakinlerinin de büyük çabası ile yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı 61 bin 805 metrekare alan küle döndü. Yangının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Yanan alana Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından 6 bin 750 fidan dikildi. Orman ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bölge, yanan ağaçlardan ve küllerden arındırıldı. Alanın temizlenmesinden sonra 6 bin 750 fidan toprakla buluşturuldu. Bölgeye dikilen fidanlar büyümeye başladı. Gelecek baharla birlikte fidanların boy atarak bölgenin kurak bir görüntüden kurtulup eskisi gibi yemyeşil olması bekleniyor.

"FİDAN DİKİMİ YAKLAŞIK BİR HAFTA GİBİ BİR SÜREÇTE TAMAMLANDI"

Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, "Yangının sonrasında hemen sahada zarar görmüş ağaçların boşaltılması ve saha hazırlığı işlemlerine geçildi. Sahanın boşaltılması yaklaşık 1 ay sürdü. Daha sonrasında fidan dikimi işlemi gerçekleşti. Fidan dikiminde yaklaşık 50 kişilik bir ekip çalıştı. İlk fidan 11 Kasım 2020 tarihinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi. Fidan dikimi yaklaşık bir hafta gibi bir süreçte tamamlandı. Sahada diktiğimiz fidanlarda başarı oranımız yüksek; biz fidanların bakımını yaklaşık 6 yıl gibi bir süredir devam ettiriyoruz" dedi.

"AĞAÇLANDIRILIP TEKRAR YEŞİLLENDİRİLMESİ BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR DURUM"

Kurt, ağaçlandırma işleminin detaylarını da anlatarak, "Bu süre içerisinde çapalama işlemleri yapılıyor. Çapalama işlemi, fidanların su kaybına karşılık etrafının çapalanması ve bakımının gerçekleşmesi şeklinde tamamlanıyor. Bir fidan kuruduysa yerine yeni bir fidan ile tamamlama yapılıyor. Bu faaliyet sahada başarılı olduğu sürece devam ediyor. 6 yıl gibi bir süre içerisinde bu saha takipten çıkarılmış aşamaya geliyor. Bu takibi Orman İşletme Müdürlüğü'nün ekipleri sağlıyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak yanan alanların ağaçlandırılması faaliyeti düzenli olarak yapılan bir çalışma. Sürecin üzerinden bir yıl geçti, sahayı takip ediyoruz. Bir yıl gibi kısa bir sürede buranın ağaçlandırılıp tekrar yeşillendirilmesi bizim için sevindirici bir durum" ifadelerini kullandı.

Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM
Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM

Heybeliada, İstanbul, Drone, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... HEYBELİADA'DA BÜYÜK ORMAN YANGININDAN 1 YIL SONRA KÜLE DÖNEN ALANDAKİ DEĞİŞİM - Son Dakika


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