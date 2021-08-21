Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

İstanbul DHA - HEYBELİADA'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesindeki saat 13.15'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopterleri, uçaklar ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangına adadaki vatandaşlar da müdahale etti. TOMA'lardan da alevlere su sıkıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının saat 14.55'te kontrol altına alındığını açıkladı.