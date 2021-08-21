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Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı

21.08.2021 15:48
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

HEYBELİADA'da çıkan yangın kontrol altına alındıHeybeliada Eski Değirmenyeri bölgesindeki saat 13.15'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul DHA - HEYBELİADA'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesindeki saat 13.15'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopterleri, uçaklar ve itfaiye araçları sevk edildi.  Yangına adadaki vatandaşlar da müdahale etti. TOMA'lardan da alevlere su sıkıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının  saat 14.55'te kontrol altına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, "Saat 13.15'te Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde çıkan yangın, halkımızın gönüllü katılımı, güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince yapılan yoğun ve gayretli çalışmalar neticesinde saat 14.55 itibariyle kontrol altına alınmıştır.Yangın söndürme çalışmalarına; havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan 30 arazöz, 12 itfaiye aracı, 8 toma ile 500'ün üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik, itfaiye personeli ve yangın söndürme gönüllüsü katılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediye Başkanlığı ve katkı sağlayan tüm kurumlarımızın personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize, Adalar ilçemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin" denildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü adada yanan alan havadan da görüntülendi.


Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı
Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı

Heybeliada, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Heybeliada'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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