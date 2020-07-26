Son dakika haberi! Heybeliada'da tekne kazası: 27 kişi kurtarıldı, polisin denizde arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberleri... Heybeliada'da tekne kazası: 27 kişi kurtarıldı, polisin denizde arama çalışmaları devam ediyor.
Heybeliada'da tekne kazası: 27 kişi kurtarıldı, polisin denizde arama çalışmaları devam ediyor - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:15
Kaynak: İHA
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