Erzurum'da heyelan: İş makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Erzurum'da heyelan: İş makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan sonucunda iş makinası içinde mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti.
Erzurum'un İspir ilçesi Başköy Gültepe mahallesinde yol genişletme çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Bu esnada çalışma yapan iş makinası içerisindeki işçi Mustafa Şahan sıkışarak hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma, İspir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Sağlık ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: İHA
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