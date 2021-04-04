Son dakika: Hikmet Karaman: "Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada" - Son Dakika

Son dakika: Hikmet Karaman: "Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada"

04.04.2021 19:25
Son dakika: Hikmet Karaman:

Son dakika haberine göre Evinde Antalyaspor'u 1-0'la geçen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, "Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada" dedi.

Evinde Antalyaspor'u 1-0'la geçen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, "Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada" dedi.

Lige son 5 maçından 4'ünü kazanan Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşmayı televizyondan izleyenlerin fark etmediği bir taktik savaşı olduğunun ifade etti.

Ersun Yanal ile aralarında negatif bir hava olduğunu fakat teknik ekibini kutladığını söyleyen Karaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle oyuncularımıza; oynayan, oynamayan, dışarda kalan tüm oyunculara teşekkür ediyoruz. Önemli bir 3 puan aldık. Futbolun ötesinde işin teknik tarafına girdiğimiz zaman farklı düşüncelerim var. Teknik anlamda bugüne kadar Ankaragücü'nde oynadığımız maçların rakip takım anlamında en iyi organize olan ve en formda takımı. 22 maçta 4 mağlubiyetleri var. Samimi olmakta fayda var. Belki Ersun hocayla aramızdaki ilişkiler negatif olabilir ama teknik ekibini kutlamak gerekir. Çünkü geriden oyun kurmada inanılmaz bir taktik savaşı vardı bugün. Antalyaspor geriden oyun kurmada çok iyi oynayabilen, geriden oyun kurmada çıktıklarında, geriden oyun kurmada Ankaragücü takımında karşı presi uygulamaya başladı. Zaman zaman çok iyi uyguladı. Kaptığımız topları kaptırmayıp atağı sonlandırsak golü oralarda bulmamız lazım. Hatta zaman zaman da rakibin geriden iyi oyun kurmasıyla karşı atak yedik. Ama burada buna hazırlıklıyız. Çünkü Antalyaspor'un bu özelliğini biliyoruz. Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada. Belki televizyondan seyredenler bunu fark etmiyor ama sahanın içinde teknik adam olarak durduğunda görüyorsun. Rakip ne yapıyor, biz ne yapıyoruz. Geriden oyun kurmada geçtiklerinde ne yapmamız gerekir. Başarılıydık da. Rakibin bir özelliği daha var. Kaptırdıkları toptan sonra 3-4 tane pozisyonları var, çok iyi atağa çıkabileceğiz karşı faulü çok iyi yapıyorlar atağa çıkartmıyorlar. Bu da taktik bir özellik, hemen orada faul yapıp oyunu kesiyorlar. 3-4 kere sizi atağa çıkarmadıklarında oyun tekrar onlara dönüyor. Tüm bu taktik oyunu içerisinde bizim için en önemli şeylerden biri 11 kişi sahayı tamamlamak oyunu 0-0 oynayabilmek. 3-4 tane de pozisyon verdik onu da itiraf etmeliyiz. Ama milli takımda oynayan 3 oyuncumuz var bunların başında Saba geliyor. İspanya, Yunanistan çok önemli maçlara çıktı. Maçtan önce kendisiyle konuştum, belki bekletebilirdik ama ben hazırım dediğinde kendisine güvendik. Oyun içerisinde milli takım oyuncularının yorgunluğunu gördük ama hamlemiz taktik savaşı. Yapmış olduğumuz değişiklikler, hem oyuncu değişiklikleri hem pozisyon değişiklikleri bize golü getirdi. Ondan sonra da iyi kapanıp maçı bitirdik. Taktik anlamda iki takımın da iyi işler koyduğu güzel bir maç seyrettik. Ligin en formda en organize takımını yendik. İşimiz bitmedi, yeniyoruz yeniyoruz. Artık alttakiler yenip üsttekiler kaybetmeye başladı lig farklı bir yere gidiyor. Önümüzde Konya maçı var. Ankaragücü camiamıza taraftarlarımıza çok iyi kenetlenmemiz gerekiyor. Başta biz oyuncularımız maç kazanmakla hiçbir şey bitmiyor. Bizim görevimiz çok iyi çalışıp disiplinli olup bu mücadeleyi devam ettirmek. Lig sonunda da başkent takımını gururlu güçlü Ankaragücülü'ğünü ortaya koyup ligi başarılı bir şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı.

(Engin Yağcı - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal/İHA)

Son dakika: Hikmet Karaman: Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Hikmet Karaman: 'Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada' - Son Dakika Spor


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