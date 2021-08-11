Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağmuru görüntüleyen bir vatandaş, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.
Olay, Hilvan ilçesinde bağlı Karacurun Mahallesi 68 numaralı sokakta meydana geldi. Yağmur yağdığını gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederken aniden yıldırım düştü. Korkulu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Elektrik direğine düştüğü öğrenilen yıldırım, elektrik tellerini de kopardı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında - Son Dakika