Son dakika haberi | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.11.2020 08:53
Son dakika haberi | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da başkent Yeni Delhi ve çevresinde vaka ve ölüm sayıları artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da başkent Yeni Delhi ve çevresinde vaka ve ölüm sayıları artarken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 474 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 130 bin 993'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte görülen 38 bin 617 yeni Kovid-19 vakası ile toplam sayı 8 milyon 874 bin 290'a çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 335 bin 110'a yükseldi.

Günlük vaka sayısı ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresindeki artışını sürdürüyor. Delhi'de son 24 saatte 6 bin 396 vaka görülürken, 99 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi hayatını kaybetmiş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 369'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 411 kişi iyileşti.

Ülkede son aylarda tespit edilen vakaların büyük bölümünü yurt dışından gelenler oluşturuyor. Çin'de bugüne dek yurt dışı kaynaklı 3 bin 723 vaka tespit edildi.

Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı kılavuzda, Çin'de son günlerde ithal edilen dondurulmuş gıda ambalajlarında sıkça Kovid-19 tespit edilmesinin ardından soğuk zincir lojistiğine dahil olan tüm şirket, liman ve nakliye terminallerinden koruyucu ekipman kullanımı, çalışanların korunması ve ateş ölçümü gibi önlemlere uymaları istendi.

Çin, çalışanları arasında Kovid-19 salgını olan 20 ülkedeki 99 dondurulmuş gıda üreticisi firmadan ithalatı durdurdu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 68'i yurt dışı kaynaklı 313 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Ülkede günlük vaka sayısı 5 gündür 200'ün üzerinde seyrederken, son 24 saatte 313 vaka ile son 3 ayın en yüksek artışı görüldü.

Toplam vaka sayısının 29 bin 311'e çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 496'ya yükseldi.

Ülkede 10 gündür 3 haneli rakamlarda olan günlük vaka artışı, 2 Eylül'den bu yana ilk kez cumartesi günü 200'ün üzerine çıkmıştı.

Yetkililer, perşembe gününden itibaren 100 kişi ve üzerindeki halka açık toplanmaların yasaklandığını, dini hizmetler ve spor etkinliklerinin ise yüzde 30 kapasite ile yapılmasının sınırlandırıldığını duyurdu.

Başkent Seul ve çevresinde sosyal mesafe önlemlerinin artırılması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Delhi, Hindistan, Başkent, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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