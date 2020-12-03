Son dakika haberi! Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi! Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.12.2020 08:13
Son dakika haberi! Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 500'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 500'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35 bin 551 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 534 bin 965'e çıktı.

Ülkede 526 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bin 648'e yükseldi.

İyileşen sayısı ise 8 milyon 973 bin 373'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede yine 500'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 540 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 35 bin 703'e çıktı, 28 bin 352 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 529'a çıktı.

Öte yandan, ülkede bugün aralarında 35 Kovid-19 hastasının da olduğu bilnlerce lise öğrencisi üniversite giriş sınavına katılacak. Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 493 bin 430 öğrencinin 1380 merkezde sınava gireceğini bildirdi. Açıklamada Kovid-19 hastası 35 öğrenci ile kişisel karantinadaki öğrencilerin sınava hastane ve sağlık merkezlerinde hazırlanan özel bölümlerde gireceği belirtildi.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 567'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 667 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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