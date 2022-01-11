Gölden genel görüntüler
Yüzücü Mariam ve ailesini taşıyan teknenin kıyıya yanaşması
Rekor denemesinden önceki hazırlıklar
Mariam'in hocalarından son taktikleri alması
Mariam'in suya girmesi
Mariam'in yüzmeye başlaması
Yüzmenin sona ermesi ve seyircilerin Mariam'i alkışlaması
Röportajlar Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Mariam Basil, Kerala eyaletine bağlı Alappuzha şehrinde yer alan Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başardı. Geçen yıl dokuz yaşındaki bir çocuğun bitirdiği parkuru başarıyla yüzen Mariam, gölü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunun da sahibi oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Hindistan'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Vembanadu Gölü'nü yüzerek geçti - Son Dakika