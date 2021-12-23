Hindistan'ın Pencap eyaletinde adliye binasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, Ludhiana kentindeki adliye binasının ikinci katında patlama oldu.
Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, binaya üzerindeki patlayıcılarla giren birisinin olduğundan şüphelendiklerini dile getirdi.
Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Hindistan'da adliye binasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika