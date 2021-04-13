Son dakika haberi: Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları küresel aşı arzını tehdit edebilir - Son Dakika

Son dakika haberi: Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları küresel aşı arzını tehdit edebilir

13.04.2021 13:49
Son dakika haberi: Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları küresel aşı arzını tehdit edebilir, System.String[]

Son dakika haberi... Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda tırmanışa geçmesi küresel aşı arzını aksatma tehlikesi taşıyor.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda tırmanışa geçmesi küresel aşı arzını aksatma tehlikesi taşıyor.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden olan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ihtiyaç durumdaki düşük ve orta gelirli ülkelere aşı ulaştırmayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) büyük miktarda aşı tedarik etmesi öngörülen ülkenin iç talebe öncelik vermesi diğer ülkelere aşı ulaştırılmasını geciktirebilir.

Artan vakalar, ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünü (SII), COVAX programına ve İngiltere ile Kanada gibi ülkelere taahhüt ettiği aşıların ihracını ertelemeye sevk etti. Karar, geçen ay 40 milyon, bu ay ise 50 milyon doz aşının yurt dışına teslimatının ertelenmesine yol açtı.

Enstitü, ülkedeki vaka artışının kontrol altına alınması halinde aşı ihracatına en erken hazirandan itibaren yeniden başlayabileceğini açıkladı. Fakat ülkede salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşan günlük vaka artışının kontrol edilmesinin uzaması ihracatın başlamasını da erteleyebilir.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke

Kovid-19 salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayılarının dönemsel zirve noktasına ulaştığı Eylül 2020 ortasından itibaren istikrarlı şekilde azalması kısmi bir rahatlamaya yol açmıştı. Brezilya toplam vaka sayısında Hindistan'ı geride bırakarak ABD'nin ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Ancak mart başından itibaren yeniden tırmanışa geçen günlük vaka sayıları 5 Nisan'dan itibaren 100 bini aşarak üst üste yeni zirve noktalarına ulaştı. 11 Nisan'da bir günde kaydedilen 169 bin 914 vaka yeni zirve noktası olurken, ülke 13,5 milyonu aşan toplam vaka sayısıyla Brezilya'yı bir kez daha geride bırakarak dünyada ikinci sıraya yerleşti.

Hindistan'da 5-11 Nisan'da günde ortalama 133 bin 923 vaka kaydedilirken, günde ortalama 726 kişi hayatını kaybetti. Virüse bağlı can kayıplarının toplamı 170 milyonu aştı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 7'si aşılanabildi

Yaklaşık 1 milyar 390 milyonluk bir nüfusa sahip ülke, artan vakalar karşısında bir yandan sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışırken, diğer yandan milyonlarca kişiyi aşılamaya uğraşıyor.

Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 108 milyon dozu aştı. Günde ortalama 3,6 milyon doz aşının yapıldığı ülke, bu alanda ABD'yi geride bıraktı. Ancak halen ülke nüfusunun yalnızca yüzde 7'si aşılanabilmiş durumda.

Çok sayıda eyalet yeterli aşı stokunun bulunmamasında şikayet ederken, ülkenin 64,5 milyon doz aşı ihraç etmiş olması muhalefetin eleştirilerine yol açıyor.

Bulaşıcı özelliği yüksek varyantlar yaygınlaşıyor

Bulaşıcı özelliği daha yüksek olan Kovid-19 varyantlarının yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Sağlık yetkilileri 27,7 milyon nüfuslu Pencap eyaletinde tespit edilen vakaların yüzde 80'inin Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı varyantından kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca Hindistan'da ortaya çıkan bazı yeni varyantlar da endişeye yol açıyor.

Hükümet yeni bir kapanmadan yana değil

Öte yandan Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti vaka artışına karşı yeni bir kapanmaya gidilmesi ve yayılmayı önlemek için daha genç nüfusun aşılanması gibi önerilere sıcak bakmıyor.

Halen yalnızca 45 yaş üstü nüfusun aşılandığı ülkede uzmanlar, bu kuralın esnetilmesi ve aşılamada virüsten yoğun etkilenen bölgelere öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor.

England, Kanada, Nisan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları küresel aşı arzını tehdit edebilir - Son Dakika


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