Son dakika haberi... Hindistan'da "Bilkis Bano" davası hükümlülerinin salıverilmesine hükümet onayı

Hindistan'da, Gujarat eyaletinde 2002'de çıkan olaylarda, Bilkis Bano davası kapsamında toplu tecavüz ve cinayetten hüküm giyen 11 kişinin salıverilmesine hükümet onayı verildiği ortaya çıktı.

Telegraph India'nın haberine göre mahkeme raporları, Gujarat'da 20 yıl önce Müslümanlar ile Hindular arasında şiddet olaylarının yaşandığı dönemde, "Bilkis Bano" adlı Müslüman kadına tecavüz eden ve kadının ailesinden birçok kişiyi katleden 11 hükümlünün salıverilmesinin, İçişleri Bakanlığı tarafından iki hafta içinde onaylandığını gösterdi.

Raporlarda, hükümlülerin erken salıverilmesine Soruşturma Bürosunun (CBI) karşı çıktığı bilgisi de yer aldı.

Yeminli ifadede, 8 Haziran'da davadaki 11 hükümlünün tamamının serbest bırakılması için hükümetin onayının istendiği ve 11 Temmuz'da Bakanlık tarafından onaylandığı belirtildi.

Üst mahkemenin, hükümlü 11 kişinin serbest bırakılmasına itiraz eden 3 dilekçeyi değerlendirdiği bildirildi.

Karar, başta Bengaluru, Yeni Delhi, Pune ve Çandigarh şehirlerinde olmak üzere ülkenin birçok noktasında binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Gujarat'da 2002'deki olaylarda yaşanan ve "Bilkis Bano davası" olarak bilinen toplu tecavüz ve cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 11 kişi, eyalet hükümetinin ceza indirimi için başvurularını onaylamasının ardından 16 Ağustos'ta Gujarat'ın Godhra kasabasındaki hapishaneden salıverilmişti.

Sosyal medya hesaplarında yayılan videolarda, söz konusu 11 kişinin sevinç içinde ve tatlılarla karşılandığı görülmüş, hükümlülerin boynuna, insanları onurlandırmak amacıyla kullanılan çiçek demetlerinden takılması tepki çekmişti.

Hindistan'da ömür boyu hapis cezaları, genellikle 14 yıl hapisle sınırlanıyor.

Gujarat olayları

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 27 Şubat 2002'de Godhra istasyonu yakınlarında çıkan tren yangınında, 60 Hindu hacının öldürülmesinin ardından eyalette olaylar başlamıştı.

Yangından Müslümanları sorumlu tutan Hindu çeteler, Gujarat'ta Müslüman mahallelerine ve köylerine saldırmış, olaylarda bine yakın kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kadına tecavüz edilmişti.

Hindistan'ın mevcut Başbakanı Narendra Modi, ayaklanma sırasında Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yapıyordu. Modi, Müslümanlara yönelik cinayetleri durdurmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanmıştı.

Bilkis Bano davası

Müslüman karşıtı şiddet dalgasında eyaletin Limkheda bölgesinde yaşayan Bilkis Bano isimli Müslüman kadın, toplu tecavüze uğramış ve 3 yaşındaki kızı Saleha ile ailesinden 14 kişi öldürülmüştü. O sırada 21 yaşında ve 5 aylık hamile olan Bano ise katliam sırasında ölü taklidi yaparak hayatta kalmış ancak daha sonra bilincini kaybetmişti.

Mahkeme kararında Saleha'nın, kafasını yere çarparak öldürüldüğü belirtilmişti.

Bano, mahkemede hüküm giyen 11 kişinin kendi mahallesinden olduğunu söylemişti.

Mahkeme 2008'de suçlu bulduğu 13 sanığın 11'ini, toplu tecavüz ve cinayet suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum etmişti.

17 yıllık hukuk mücadelesinin ardından, Yüksek Mahkeme 2019'da Bano'ya 63 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.