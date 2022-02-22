Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, düğünden dönen kişilerin seyahat ettikleri aracın Sukhidhang Reetha Sahib yolu yakınında vadiye yuvarlandığını belirtti.
Yetkililer, kazada 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü - Son Dakika