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Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü

22.02.2022 08:54
Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarkand eyaletinde bir düğün töreninden dönüş esnasında yaşanan kazada, 11 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilileri, düğünden dönen kişilerin seyahat ettikleri aracın Sukhidhang Reetha Sahib yolu yakınında vadiye yuvarlandığını belirtti.

Yetkililer, kazada 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

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Düğün, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Hindistan'da düğün dönüşünde yaşanan trafik kazasında 11 kişi öldü - Son Dakika
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