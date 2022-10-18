Son dakika haberi: Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü

18.10.2022 11:07
Son dakika haberi: Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Hintli hacıları taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Hintli hacıları taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 2'si pilot 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Özel Aryan Uçuş Şirketi'ne ait bir helikopter düştü. Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yapılan açıklamada, Kedarnath bölgesinden hareket eden helikopterin Hintli hacıları taşıdığı ve Garud Chatti yakınlarında düştüğü belirtildi. ITBP, 2'si pilot toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kurtarma operasyonlarının ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Eyalet Afet Müdahale Gücü ve bölge yönetimine bağlı ekipler yardım ve kurtarma çalışmaları nedeniyle olay yerinde" ifadelerini kullandı. - UTTARAKHAND

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Kaynak: İHA

Uttarakhand, Pilot, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü - Son Dakika
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