Son dakika haberi | Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi | Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü

27.10.2020 13:43
Son dakika haberi | Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü, System.String[]

Son dakika haberi: Hindistan'ın doğusunda iki teknenin alabora olması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın doğusunda iki teknenin alabora olması sonucu en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Batı Bengal eyaletindeki Murshidabad bölgesindeki gölette iki tekne alabora oldu.

Polis yetkilileri, 10'ar kişinin bulunduğu teknelerin batması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ekiplerin bölgede arama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Hindistan'ın özellikle kırsal kesimlerinde sık sık tekne kazaları yaşanıyor.

Hindistan, Bengal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist yakalanmıştı! Biri kanlı infaz görüntüleriyle tanınıyor Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim Oltasına takılan 27,5 kilo ağırlığındaki sazanı suya bırakıp gönülleri fethetti Vatandaşa ucuza satmak yerine depoda bekletilen bir ton balık çürüdü Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a hapis istemiyle dava açıldı Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 4,9 azaldı Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimle yaptığı toplantıyı terk etti G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimle yaptığı toplantıyı terk etti         
13:28
Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü         
12:25
SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi         
11:56
'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç ifade verdi, adliye önünden fotoğraf paylaştı 'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç ifade verdi, adliye önünden fotoğraf paylaştı         
11:48
Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözünü hatırlayamayınca kürsüde kalakaldı         
11:18
İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi         
11:00
1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü 1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü         
10:37
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Hatay saldırısını düzenleyen teröristlerin Amanoslar'a geldikleri paramotorlar ele geçirildi Hatay saldırısını düzenleyen teröristlerin Amanoslar'a geldikleri paramotorlar ele geçirildi         
10:03
Paşinyan'ın PKK yandaşları ile omuz omuza halay çektiği görüntüler yeniden gündemde! Paşinyan'ın PKK yandaşları ile omuz omuza halay çektiği görüntüler yeniden gündemde!         
09:59
İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı         
09:36
Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü         
09:20
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü         
09:18
2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı         
09:14
Hatay'da patlamanın yaşandığı caddede, teröre 'Türk Bayraklı' tepki Hatay'da patlamanın yaşandığı caddede, teröre 'Türk Bayraklı' tepki         
08:36
Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti         
07:40
Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 13:47:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Hindistan'da iki tekne alabora oldu: 5 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei