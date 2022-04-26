Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

26.04.2022 10:50

- Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.

- Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde dün inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri ile 8 itfaiye aracı enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin ise yaklaşık 5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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