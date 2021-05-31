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Son dakika haberi | Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü

31.05.2021 09:13
Son dakika haberi | Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 50 günün en düşük seviyesine gerilerken son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 128 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 50 günün en düşük seviyesine gerilerken son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 128 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 152 bin 734 vaka, son 50 günün en düşük vaka sayısı oldu.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 47 bin 534'e çıktığı ülkede son 24 saatte 3 bin 128 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 329 bin 100'e ulaştı.

Ülkede vaka sayıları düşerken ölümlerin henüz aynı hızda azalmadığı dikkat çekiyor.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 10 Nisan'dan bu yana ilk kez 150 binin altına indi.

18 Mayıs'ta 4 bin 500'ün üzerine kadar çıkan günlük can kayıpları ise nispeten azalmakla birlikte hala 3 binin üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

Pozitif vaka oranının yüzde 9,04, iyileşme oranının ise yüzde 91,6 olduğu ülkede halen 2 milyon 26 bin 92 hastanın tedavisi sürüyor.

Uygulanan aşı sayısı 213 milyonu geçti

Bu arada, ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek 213 milyon 154 bin 129 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan Serum Enstitüsü, artan talebe yanıt vermek için mayısta 65 milyon doz ürettiği AstraZeneca aşısından haziranda 90 milyon doz üreteceğini açıkladı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Nisan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü - Son Dakika


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