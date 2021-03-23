Son dakika haberi... Hindistan'da minibüsle tuk tuk çarpıştı: 13 ölü - Son Dakika

Hindistan'da bir minibüsün, üç tekerlekli tuk tuk ile çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Madhya Pradeş eyaletine bağlı Gwalior kentinde meydana gelen kazada, bir okulda aşçılık yapmak üzere tuk tukla yola çıkan 12 kadın yolcu ve tuk tukun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Madya Pradeş eyaletinin Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kazada ölenler için taziye dileklerinde bulunarak bu kişilerin her birinin ailesine 400 bin rupi (yaklaşık 5 bin 550 dolar) yardımda bulunulacağını belirtti.