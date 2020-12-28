Son dakika haberi... Hindistan'da otobüs kamyona çarptı: 7 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin ise yaralandığını aktaran yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, Panbari bölgesinde Sapatgram'dan Dhubri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün kamyona çarptığını bildirdi.

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