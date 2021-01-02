Hindistan'da polis, bir kişiyi trenin altında kalmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir polis memuru, tren raylarına takılan bir vatandaşı trenin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Mumbai kentindeki Dahisar tren istasyonunda yaya kaldırımından raylara inen 60 yaşında bir kişi trenin altından kalmaktan son anda kurtuldu. Raylarda olduğu sırada trenin geldiğini fark eden adam, yaya kaldırımına yöneldiği sırada ayağı raylara takıldı. O anlarda bir polis memuru, raylara takılan yaşlı adamı fark ederek yardımına koştu. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda kurtaran polis, olayın ardından kurtardığı adama tokat atarak tepki gösterdi. Polis memurunun adamı kurtardığı anlar ise tren istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)