Son dakika haberi: Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında 7. tur görüşmeler yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında 7. tur görüşmeler yapılacak

04.01.2021 11:05
Son dakika haberi: Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında 7. tur görüşmeler yapılacak, System.String[]

Son dakika haberleri... Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler ile hükümet arasındaki 7. tur görüşmeler yapılacak.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler ile hükümet arasındaki 7. tur görüşmeler yapılacak.

Hint basınındaki haberlere göre, Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile çiftçi temsilcileri, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 6 tur görüşmenin ardından yeni tur görüşmeler için masaya oturacak.

Tarım Bakanı Tomar, 6. tur görüşmelerin sonunda çiftçilerin 4 talebinden 2'si üzerinde anlaşma sağladıklarını, Elektrik Yasası'ndaki değişikliği ve anız yakılmasına ceza getiren Hava Kalitesi Komisyonu talimatnamesini geri çekmeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.

Görüşmelerde, protestocuların iki ana talebi olan yeni çıkarılan 3 tarım yasasının iptal edilmesi ve destekleme alımından asgari fiyat güvencesi getirilmesi konularında uzlaşma sağlanamamıştı.

Protestocular, yeni turda taleplerinin karşılanmaması halinde 6 Ocak'ta GT Karnal Karayolu'nda traktörlerle geçiş yapacaklarını, 26 Ocak Cumhuriyet Günü'nde de geniş çaplı protesto düzenleyeceklerini bildirdi.

Yeni Delhi'ye bazı girişler kapalı

Kasımdan bu yana başkent Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Delhi Trafik Dairesinden yapılan açıklamada, Yeni Delhi'yi doğuda Gaziabad ve güneydoğuda Nodia şehirlerine bağlayan yolların kısmen kapalı olduğu belirtilerek başkente yolculuk edeceklerin alternatif yolları tercih etmeleri gerektiği kaydedildi.

Dünkü protestolarda, Haryana ve Pencap eyaletlerinde protestocu çiftçiler polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde Gaziabad şehrinde protestocular arasında bir çiftçi intihar etmişti.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti.

Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Hindistan, Protesto, Hükümet, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında 7. tur görüşmeler yapılacak - Son Dakika


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