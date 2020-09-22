Son dakika haberi... Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı

Son dakika haberi: Hindistan'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Son dakika haberi... Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı, System.String[]

Hindistan'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Maharaştra eyaletinin ve ülkenin ticari başkenti Mumbai yakınındaki Bhiwandi bölgesinde dün çöken binadan 7 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 20'ye çıktı.

Yaralanan 25 kişinin tedavisi sürüyor.

Yetkililer, 20 ila 25 kişinin halen enkazın altında olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çöken binada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Maharaştra, Hindistan, Mumbai, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika

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