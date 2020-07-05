Son dakika haberi! Hindistan'ın Çin ile çatışmanın yaşandığı Ladakh'taki hava üssünde hareketlilik arttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Hindistan'ın Çin ile çatışmanın yaşandığı Ladakh'taki hava üssünde hareketlilik arttı

Son dakika güncel haberine göre Hindistan Hava Kuvvetlerinin Çin ile çatışmanın yaşandığı Ladakh'taki hava üssünde hareketliliğin arttığı bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin Çin ile çatışmanın yaşandığı Ladakh'taki hava üssünde hareketliliğin arttığı bildirildi.

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NDTV kanalındaki habere göre, Hindistan'ın Ladakh'ta bulunan hava üssünde savaş ve nakliye uçaklarının yanı sıra taarruz helikopterlerinin uçuşlarıyla hareketlilik yükseldi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir subay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hint Hava Kuvvetlerinin tüm zorlukları karşılamaya ve operasyonlara hazır olduğunu belirtti.

Söz konusu hava üssünün Çin sınırı boyunca ülkenin muharebeye hazırlık derecesinin artırılmasında önemli bir oynadığı belirtiliyor.

Hint Hava Kuvvetlerinin bölgedeki faaliyetleri geçen ay Çin ve Hint askerleri arasında yaşanan, 20 Hint askerinin ölümüne yol açan çatışmanın ardından daha da arttı.

Hindistan, Çin ile gerilimin tırmandığı Doğu Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Yeni Delhi yönetimi, haziran sonunda TikTok, CamScanner, Share it, Wechat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master'in de aralarında bulunduğu Çinli teknoloji şirketine ait 59 mobil uygulamayı "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.?

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 00:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hindistan'ın Çin ile çatışmanın yaşandığı Ladakh'taki hava üssünde hareketlilik arttı - Son Dakika

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