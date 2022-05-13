Son dakika haberi! Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi öldü

13.05.2022 21:23
Son dakika haberi! Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi öldü

Son dakika haberi: Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti.

Indianexpress'in haberine göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı.

Delhi Polisi, yangında en az 26 kişinin öldüğünü açıkladı.

Delhi İtfaiye Dairesi Şefi Atul Garg, binanın ilk ve ikinci katından 20 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Garg, yanının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü.

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Yangın, Metro, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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