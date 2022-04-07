Son dakika haberi... Hindistan, Rusya'nın silah tedarik edememe ihtimaline karşın savunma üretimini artıracak - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hindistan, Rusya'nın silah tedarik edememe ihtimaline karşın savunma üretimini artıracak

07.04.2022 13:49
Son dakika haberi... Hindistan, Rusya'nın silah tedarik edememe ihtimaline karşın savunma üretimini artıracak

Son dakika haberi: YENİ Hindistan, en önemli tedarikçisi Rusya'nın askeri ekipman tedarik edememe ihtimaline karşın helikopter, tank motoru, füzeler ve havadan erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda savunma ekipmanının üretimini artıracağını açıkladı.

YENİ Hindistan, en önemli tedarikçisi Rusya'nın askeri ekipman tedarik edememe ihtimaline karşın helikopter, tank motoru, füzeler ve havadan erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda savunma ekipmanının üretimini artıracağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, dünyanın en büyük 2. ordusuna, 4. en büyük hava kuvvetlerine ve 7. en büyük donanmasına sahip Hindistan'ın ithalatla ayakta kalamayacağını belirtiyor.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, yurt içinde üretilecek askeri teçhizatlar listesini yayımlarken, Hindistan'ı bir savunma üretim merkezi olarak geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bakanlığın internet sitesinde, 5 yıl içinde yerel savunma üreticilerine 28 milyar dolar değerinde askeri teçhizat siparişi verilmesinin planlandığı ifade edildi.

Eski Korgeneral D.S. Hooda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl Hindistan'a yaptığı ziyarette, helikopter, tank motoru, füzeler ve havadan erken uyarı sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda savunma ekipmanının üretimlerini Hindistan'a kaydırmaya karar verdiklerini söyledi.

Hooda, Rusya'nın Ukrayna savaşındaki kayıplarına ve gereksinimlerine işaret ederek, "Rus ordusunun kendi gereksinimleri, uğradığı kayıplarla birlikte ihtiyaç duyduğumuz yedek parçaların bir kısmının muhtemelen başka yöne kayabileceği anlamına gelebilir." dedi.

Bakanlık yetkilileri, kısa vadeli gereksinimlerini karşılamak için Hindistan'ın Bulgaristan, Polonya, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelerle iletişime geçebilecekleri yorumunu yapıyor.

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da geçen hafta İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile yaptığı görüşmede, Hindistan'ın Rusya'ya stratejik bağımlılığını azaltmak için Hint-İngiliz savunma bağlarını güçlendirmenin yollarını ele almıştı.

Hindistan hava kuvvetlerinde Su30'lar, MiG-21'ler ve MiG 29'lar dahil olmak üzere 410'dan fazla Sovyet ve Rus savaş uçağı bulunuyor. Ayrıca silahlı kuvvetler envanterinde Rus denizaltıları, tankları, helikopterleri, denizaltıları, firkateynleri ve füzeleri yer alıyor.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 2027'ye kadar ABD, Fransa, Rusya ve İsrail'den savaş uçağı ve silah alımı için değeri 13 milyar doları aşan yaklaşık 60 anlaşma yaptı.

Anlaşmalar karşılığında bu ülkelerin Hindistan'a yapacakları satışlarının yüzde 30 ila 50'si kadar Hindistan'dan mal alımı yapmasını ya da yatırım olarak Hindistan'a geri getirilmesini ön görüyor.

Hindistan, 2022-2023 bütçesinde, sermaye savunma tedarikinin yüzde 68'inin yerli üreticilerden yapılacağını duyurdu.

Ülkede, daha önce devlete ait şirketlerle sınırlı olan savunma sektörü, 2001'de tamamen özel sektöre açıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hindistan, Rusya'nın silah tedarik edememe ihtimaline karşın savunma üretimini artıracak - Son Dakika


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