Son dakika haberi! Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi! Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.11.2020 08:51
Son dakika haberi! Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları yüksek seyrederken, Çin'de salgının kontrol altında olduğu gözleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları yüksek seyrederken, Çin'de salgının kontrol altında olduğu gözleniyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 448 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 127 bin 59'a yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 38 bin 73 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 591 bin 730'a çıktı, 7 milyon 959 bin 406 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 21'si yurt dışı kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vakalardan 5'i Şanghay, 2'si Pekin, 1'i Tiencin kentlerinde görüldü. Eyaletlerden ise Guangdong'da 6, Fucien'de 3, Sıçuan'da 3, Cıciang ve Şaanşi'de 1'er vaka bulunuyor.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı bildirilmedi, toplam vaka sayısı ise 86 bin 267'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 889 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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