Son dakika haberi: Hint keneviri yetiştiren 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Hint keneviri yetiştiren 4 kişiye gözaltı
11.12.2020 18:48
Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarma ekiplerince Hint keneviri yetiştirenlere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İZMİR'in Menemen ilçesinde, jandarma ekiplerince Hint keneviri yetiştirenlere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ve Menemen Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyon düzenledi. Menemen Villakent bölgesindeki uyuşturucu yetiştirilen 2 adrese düzenlenen operasyonlarda; 150 santimetre boyunda 48 kök Hint keneviri, 1.5 kilo kubar esrar maddesi ve çok sayıda üretim sırasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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