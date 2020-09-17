Son dakika haberi: Hırsız üzdü, polis sevindirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Hırsız üzdü, polis sevindirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Hırsız üzdü, polis sevindirdi Hırsızlık anları kamerada Basketbol ayakkabısı almak için biriktirdiği paraları çalınan gence, polisten anlamlı hediye Bodrum'da basketbol ayakkabısı almak için bahşiş kutusunda biriktirdiği paraları çalınan 17 yaşındaki gence, polis tarafından basketbol ayakkabısı...

Hırsız üzdü, polis sevindirdi

Hırsızlık anları kamerada

Basketbol ayakkabısı almak için biriktirdiği paraları çalınan gence, polisten anlamlı hediye

MUĞLA - Bodrum'da basketbol ayakkabısı almak için bahşiş kutusunda biriktirdiği paraları çalınan 17 yaşındaki gence, polis tarafından basketbol ayakkabısı ve basketbol topu hediye edildi. Hırsız ise kısa sürede yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Hırsızın bahşiş kutusundaki paraları çalma anları ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Geçen hafta yaşanan olayda Gümbet Mahallesi'ndeki bir mekana müşteri olarak gelen şahıs, hesabı ödedikten sonra bahşiş kutusundaki yaklaşık 700 TL'yi çaldı. Babasının işlettiği mekanda çalışan 17 yaşındaki Ferdi Boran Kutlu, basketbol ayakkabısı almak için 2 haftadır açmadığı bahşiş kutusundaki paraların çalınmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Hırsızlık zanlısını yakalayan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Ferdi Boran'a da basketbol ayakkabısı ve basketbol topu hediye etti. Hediyeyi gence takdim eden Başkomiser Fevzi Söztutar, yürüttükleri çalışma sonunda hırsızlık zanlısını yakalandıklarını dile getirerek "Biz Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında kardeşimize hediye takdim etmek istiyoruz, eğer kabul etmek isterseniz" dedi.

Hediyeyi alınca çok mutlu olan ve polislere teşekkür eden Ferdi Boran Kutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ayakkabıyı almak için çok çalışmıştım, adam da çalınca yapacak bir şeyim kalmamıştı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ferdi'nin babası Kaya Ören ise hırsızlık zanlısını sabıka kaydı yoksa affedeceğini dile getirerek şunları ifade etti: "Türk polisine çok teşekkür ediyorum. İnce eleyip sık dokudular, alakadar oldular. Zaten polisimize güveniyorduk. Bodrum'da emniyet teşkilatı çok güzel çalışıyor. Hırsızlık şüphelisinin yakalanacağını biliyorduk. Şahsın kim olduğunu bilmiyoruz. Ama kendisiyle görüşmek isterim, daha önce sicil kaydı yoksa affetmek isterim. Siciline işlenmesin isterim. Fakat daha önce işlediği suçlar varsa şikayetimizden vazgeçmeyiz" dedi.

Öte yandan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bahşiş kutusundan paraları çalarken görüntülenen E.D.'nin muavinlik yaptığı öğrenildi. Hırsızlık zanlısı E.D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bodrum Otogarı'nda yakalanıp bugün adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Hırsız üzdü, polis sevindirdi

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 03:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi: Hırsız üzdü, polis sevindirdi - Son Dakika

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