Son dakika haberi... Hırsızın, alarmı çalan iş yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Hırsızın, alarmı çalan iş yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi

03.03.2022 14:14

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'de cep telefonu bayisine camı kırarak giren ve alarm çalınca kaçan şüpheli ile suç ortağı yakalandı.

Nevşehir'de cep telefonu bayisine camı kırarak giren ve alarm çalınca kaçan şüpheli ile suç ortağı yakalandı.

Ürgüp ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde cep telefonu satılan iş yerine otomobille gelen iki şüpheliden biri araçta bekledi, diğeri kapı camını tekmeyle kırarak içeri girdi.

Bu sırada alarmın çalması üzerine bir şey çalamadan dışarı çıkan şüpheli, araca binip suç ortağı ile uzaklaştı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliler B.E. ve B.D'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheliler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin, plakası sökülmüş araçla iş yeri önüne geldiği, birinin camı tekmeyle kırıp iş yerine girdiği, raflardaki cep telefonlarını alırken alarmın çalması üzerine kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberi... Hırsızın, alarmı çalan iş yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Son dakika haberi... Hırsızın, alarmı çalan iş yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Son dakika haberi... Hırsızın, alarmı çalan iş yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi

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Nevşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hırsızın, alarmı çalan iş yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika


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